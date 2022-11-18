Подмосковье 18 ноября 2022, 20:45 Более 350 тысяч жителей Подмосковья приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства

Читать 360tv в

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 18 ноября провело заседание рабочей группы проекта «Умный город». На мероприятии наградили министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина за активное участие региона в проекте.

В 2022 году всероссийское голосование за объекты городской среды провели второй раз. Более 353 тысяч жителей региона приняли в проекте участие. Кроме того, в голосовании поучаствовали более 1800 волонтеров.

Реклама

В результате голосования, 56 территорий благоустроят в следующем году.

Реклама

На заседании отметили наградами также главу городского округа Реутов Станислава Каторова и его заместителя Владимира Иванова. Благодаря их усилиям муниципалитет был активным участником проекта «Умный город». В 2022 году в Реутове реализовали проект «Интеллектуальный центр городского управления».

Интеллектуальный центр стал инструментом эффективной коммуникации жителей с властью. Работа единой диспетчерской помогла сократить число обращений граждан на 22,6% по сравнению с 2021 годом.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.