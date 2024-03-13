Подмосковье 13 марта 2024, 10:25 Более 350 спортсменов выступили на турнире по самбо в Дубне Медиасток.рф

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Турнир по самбо «Герои спорта» провели в Дубне. Участие в состязаниях приняли 350 спортсменов из 14 городов страны. Они представляли Москву, Московскую и Тверскую области.

Соревнования по самбо в Дубне проходят более 30 лет. Гостей турнира приветствовал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

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«С 1 января этого года мы начинаем большую реконструкцию всей секции самбо. Уже закупили ковры, постараемся в течение года отремонтировать зал, потому что знаем, какое огромное число детей занимается в городе», — отметил Максим Тихомиров.

После глава поздравил жителя Дубны Михаила Спориша, ставшего чемпионом России по самбо. Теперь спортсмен готовится к мировому первенству. На турнире «Герои спорта» он выступил судьей.

«Турнир важный и значимый для нашего города. Я помню, лично выступал, вот также на ковре боролся», — сказал спортсмен.

Состязания посвятили воспитанникам спортшколы «Дубна» Игорю Андрееву и Дмитрию Михайлову. В свое время они достойно представляли город на соревнованиях различного уровня, а сегодня их дело продолжает современное поколение.

«При жизни эти ребята были достойными людьми, много лет тренировались в нашей школе, были примером, ушли из жизни достойно», — поделился главный судья турнира «Герои спорта» Николай Малышев.

Всего на турнире разыграли 60 комплектов медалей.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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