Подмосковье 25 апреля 2023, 14:28 Более 350 спортсменов выступили на турнире по карате в Истре

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Соревнования по карате в стиле кекусинкай прошли в Истре. Участие в турнире приняли более 350 спортсменов из Москвы и Подмосковья.

Выступали на соревнованиях по карате мальчишки и девочки в возрасте от 6 до 15 лет.

«Спортсмены, одержавшие победу, могут претендовать на получение разрядов при выполнении норм единой всероссийской спортивной классификации и продвижение, скажем так, по своей карьерной лестнице», — отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Истра Валерий Еремин.

Турнир по карате в стиле кекусинкай проходит в городском округе Истра уже во второй раз. В этом году сразу 17 спортсменов из Истры заняли призовые места на турнире, среди них шесть золотых медалистов. Победителям вручили кубки, медали и грамоты.

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