Подмосковье 26 февраля 2024, 16:28 Более 350 спортсменов выступили на областном первенстве по самбо в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Областное первенство по самбо прошло в центре единоборств в Мытищах. Участие в соревнованиях приняли свыше 350 спортсменов из 47 городов Подмосковья.

Соревновались юноши и девушки в возрасте до 16 лет. Лучшие из них по результатам состязаний попали в состав подмосковной сборной и прошли отбор на Спартакиаду учащихся России и первенство Центрального федерального округа.

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Воспитанники спортивной школы «ЦДЮС» в Мытищах собрали полный комплект медалей. Среди девушек победительницей стала Акниет Ташибекова, а серебряную медаль завоевала Анна Степанова. Курбан Гамидов стал третьим среди юношей.

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