Более 350 нарушений устранили в Подмосковье по просьбам жителей

Главное управление содержания территорий Подмосковья выявило и устранило нарушения по более чем 350 сообщениям жителей в социальных сетях за май.

Чаще всего поднимались вопросы уборки и содержания дворов, территорий общего пользования и ремонта дорог.

Пресс-служба и инспекторы следят за социальными сетями и отвечают на жалобы, которые находятся в компетенции ведомства. Работа ведется и в выходные дни.

Сначала обрабатывают комментарии граждан, затем инспекторы выезжают на место нарушения с проверкой. Нарушения фотографируют и направляют просьбу в управляющую компанию, ответственную организацию или администрацию городского округа навести порядок по указанному адресу. Об этом рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Кроме того, ГУСТ привлекает пресс-службу администрации округа, чтобы оперативно информировать пользователей соцсетей о решениях вопросов.

После устранения нарушения инспекторы представляют фотоотчет, который также публикуется в соцсетях.

Наибольшее количество вопросов было решено в городских округах: Орехово-Зуево, Воскресенск, Истра и Мытищи.