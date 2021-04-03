Более 350 многодетных семей Подмосковья получили земельные участки с начала года

В 2021 году земельные участки получили более 350 многодетных семей Московской области. Местные власти уделяют этому вопросу особое внимание.

«354 семьи с тремя и более детьми в 35 городских округах Подмосковья получили земельные участки с начала 2021 года», — приводит сайт подмосковного правительства слова министра имущественных отношений региона Натальи Адигамовой.

Она рассказала, что что в марте больше всего участков передал многодетным семьям Богородский городской округ. Здесь землю получили 35 семей. На втором месте — Наро-Фоминский округ (18 семей), на третьем — Жуковский (15 семей). По 13 семей получили землю в Серпухове и Люберцах в Протвино — 12 семей, в Раменском — 11 семей. По семь семей стали владельцами земли в Сергиевом-Посаде и Долгопрудном, шесть семей — в Рузском городском округе, в Домодедове и Клину — по пять семей.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования региона Андрей Разин подчеркнул, что в марте руководству городских округов Подмосковья удалось почти в два раза увеличить число многодетных семей, которых обеспечили бесплатной землей.

В прошлом месяце в Московской области стало проще получать услуги по аренде имущества и бесплатному оформлению земли. Теперь жители могут обратиться за ними онлайн или в МФЦ.