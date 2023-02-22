Подмосковье 22 февраля 2023, 13:56 Более 350 миллиардов рублей налогов от физических лиц поступило в бюджет Подмосковья в 2022 году

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Порядка 366 миллиардов рублей налогов поступило в бюджет Московской области от физических лиц в прошлом году. Об этом рассказали на расширенном заседании коллегии управления федеральной налоговой службы России по региону.

По словам министра экономики и финансов Подмосковья Наталии Масленкиной, по итогам прошлого года консолидированный бюджет Московской области исполнили в объеме 951 миллиард рублей с темпом прироста 14,2%.

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«Установленные в регионе льготы и преференции позволили обеспечить стабильную работу уже действующих предприятий и привлечь новые, поддержать малый бизнес и дать возможность для старта и успешного развития бизнеса с нуля», — уточнили в ведомстве.

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Налог на прибыль превысил 261 миллиард рублей, показав темп роста 7,9%. В 2022 году налоговая задолженность возросла на 23,9% — до 79,3 миллиарда рублей.

«В 2022 году правительством региона при сотрудничестве с Управлением налоговой службы по Московской области разработаны предложения по направлению жителям налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов через госуслуги», — резюмировала Наталия Масленкина.

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