Более 350 культурных мероприятий организовали в Подмосковье для беженцев из ЛНР и ДНР | 360°

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Более 350 культурных мероприятий организовали в Подмосковье для беженцев из ЛНР и ДНР

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В Подмосковье организовали свыше 350 культурно-массовых мероприятий для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, временно проживающих в регионе. Специальные благотворительные акции прошли в федеральных театрах и музеях.

Культурные мероприятия для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик прошли в том числе в рамках благотворительных акций «Открытый занавес» и «Открытый музей».

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На территории региона организовано обучение в учреждениях дополнительного образования сферы культуры шести учащимся. Помощь при оформлении «Пушкинской карты» оказали восьми беженцам, являющимися гражданами РФ.

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На 1 сентября 2022 года в четырех колледжах обучаются на бюджетной основе восемь человек из ДНР и ЛНР и других освобожденных территорий Украины.

Кроме того, беженцы из Донбасса активно посещали экскурсии. На 24 экскурсионных программах побывали более 750 человек. Для граждан ДНР и ЛНР организовали показы 30 спектаклей в государственных, областных и муниципальных театрах Московской области.

Около тысячи граждан Донбасса побывали на выступлениях команд КВН, цирковых программах, встречах с писателями и литературными деятелями.

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