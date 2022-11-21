Подмосковье 21 ноября 2022, 15:03 Более 350 юных спортсменов приняли участие в турнире по кикбоксингу в Балашихе

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Детско-юношеский турнир по кикбоксингу «Золотая перчатка» завершился в спорткомплексе ЦСКА в Балашихе. Турнир собрал 367 спортсменов от восьми лет и старше из Москвы, Московской, Брянской, Тульской, Смоленской, Владимирской, Калужской, Тверской и Новгородской областей.

Соревнования, посвященные погибшим в борьбе с терроризмом спецназовцам, прошли под девизом «Занимаешься спортом — служишь Родине!».

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Бои проводились в 62 весовых категориях в течение трех дней. Соревнования шли в трех дисциплинах: фулл-контакт и лоу-кик на ринге, а также спарринги в лайт-контакте для начинающих бойцов на татами. Каждый поединок состоял из трех раундов по полторы минуты.

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В Балашихе кикбоксинг развивается в шести клубах. Их на турнире представляли порядка 60 спортсменов.

«Балашиха — один из лидеров развития кикбоксинга в Подмосковье. Этими соревнованиям мы стараемся привить подрастающему поколению правильное отношение к жизни, нравственное, духовное и патриотическое воспитание», — рассказал руководитель Федерации кикбоксинга Балашихи, организатор турнира Михаил Белик.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров отметил, что развитию спорта уделяется большое внимание.

В нашем округе развивается множество различных направлений в спорте. Наши спортсмены показывают серьезные результаты в боксе, плавании, фигурном катании, тхэквондо и хоккее. Мы в свою очередь стараемся все делать для того, чтобы у ребят были достойные площадки для занятия спортом. Строим новые ФОКи, реконструируем стадионы, развиваем школьный футбол. Ведь место, где занимаются спортсмены, является хорошей опорой для достижения результатов Сергей Юров.

Лучшим спортсменом турнира «Золотая перчатка» стала Ангелина Жаркова. Девушке 14 лет, шесть из них она тренируется в клубе «Вымпел». Спортсменка провела три победных боя в категории до 52 килограммов, а в финале досрочно завершила поединок, добившись технического нокаута за 30 секунд.

Ангелина уже становилась победительницей областного первенства, Кубка Москвы и чемпионкой ЦФО. Сейчас она готовится к юниорскому Кубку России, который состоится в феврале в Анапе.

Особыми гостями турнира стали председатель благотворительного фонда «Ратники Отечества» полковник запаса Сергей Юшков и президент федерации Московской области по кикбоксингу Эмир Алиев.

Посетили соревнования также чемпион России по боксу, мастер спорта международного класса балашихинец Дмитрий Двали и профессиональный боксер, многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу, обладатель титула чемпиона по версии IBF International в первом тяжелом весе Алексей Папин. Первые шаги в кикбоксинге Алексей делал именно на турнире «Золотая перчатка» в Балашихе.

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