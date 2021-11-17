Более 350 изделий выпустила фабрика в Федоскино с начала года

Более 350 изделий с начала года выпустила Федоскинская фабрика миниатюрной живописи. Об этом рассказали представители предприятия.

Художественные шкатулки на фабрике производят уже 200 лет. Сегодня федоскинские шкатулки продолжают изготавливать по той же технологии. Процесс осуществляется вручную и состоит из семи этапов. На одну шкатулку в среднем уходить полтора месяца.

Источник фото: телеканал «360»

За прошедший год фабрика выпустила почти 600 изделий. Предприятие находится в одноименном селе, которое считается родиной русской лаковой миниатюры.

Источник фото: телеканал «360»

Предметы народных художественных промыслов федоскинской фабрики можно посмотреть на выставке «Русская тройка». Она проходит в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве.

Экспозиция будет работать в залах Сытного двора до 14 февраля 2022 года.