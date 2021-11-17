facebook_pixel
    17 ноября 2021, 16:53

    Более 350 изделий выпустила фабрика в Федоскино с начала года

    Федоскинская фабрика миниатюрной живописи выпустила свыше 350 шкатулок с начала года

    Ольга Назаркина

    Более 350 изделий с начала года выпустила Федоскинская фабрика миниатюрной живописи. Об этом рассказали представители предприятия.

    Более 350 изделий выпустила фабрика в Федоскино с начала года

    Художественные шкатулки на фабрике производят уже 200 лет. Сегодня федоскинские шкатулки продолжают изготавливать по той же технологии. Процесс осуществляется вручную и состоит из семи этапов. На одну шкатулку в среднем уходить полтора месяца.

    Более 350 изделий выпустила фабрика в Федоскино с начала года | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    За прошедший год фабрика выпустила почти 600 изделий. Предприятие находится в одноименном селе, которое считается родиной русской лаковой миниатюры.

    Более 350 изделий выпустила фабрика в Федоскино с начала года | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Предметы народных художественных промыслов федоскинской фабрики можно посмотреть на выставке «Русская тройка». Она проходит в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве.

    Экспозиция будет работать в залах Сытного двора до 14 февраля 2022 года.