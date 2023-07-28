Подмосковье 28 июля 2023, 10:46 Более 350 фермеров примут участие в гастрономическом фестивале под Истрой с 4 по 6 августа Министерство культуры и туризма МО

Читать 360tv в

Сырный гастрономический фестиваль пройдет с 4 по 6 августа в деревне Дубровское под Истрой. Более 350 фермеров и ремесленников привезут на продажу мясные деликатесы, выпечку, рыбную продукцию, крафтовые напитки, сувениры и многое другое.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что на фестивале свои товары представят и белорусские сыровары. Компания «Савушкин продукт» привезет эксклюзивные новинки, а также классические, элитные и выдержанные сыры под брендом «Брест-Литовск». На дегустации гости смогут попробовать крафтовый сыр с вялеными томатами, оливками, травами, тыквенными семечками и трюфелями. Специально для фестиваля производители сделают тематическую фотозону в стиле уездного города с костюмами, реквизитом и винтажными аксессуарами.

Еще один участник фестиваля — Богдан Белоногов из Ленинградской области. Его семья из поколения в поколение увлекается собиранием грибов, из чего впоследствии вырос бренд «БелоноговЪ». В ассортименте компании соленья и варенья из дикорастущих грибов и ягод.

Креативная арт-кондитерская «Медуница» из Воронежской области привезет на ярмарку пряники по авторскому рецепту и шоколадные композиции ручной работы. В продаже также будут трюфели на основе сыров и бельгийского шоколада.

Подмосковный производитель «Кума Тыква» предложит гостям варенья, цукаты, семечки, а также оригинальные напитки из тыквы, а «Царь Берендей» из Костромы — грибные разносолы, морсы, сушеные ягоды, конфитюры и другие продукты из даров леса.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».