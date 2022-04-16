Более 350 фантоматов «РТ-Инвест» появилось за год в Подмосковье

Сеть фандоматов «РТ-Инвест» расширилась в Подмосковье до 360 устройств. Такое количество экопунктов появилось в регионе за год. Найти их можно в 21 городском округе.

Проекту «РТ-Инвест» по роботизированому сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок в Подмосковью уже год. Сначала в регионе насчитывалось всего три экопункта, но теперь сеть разрослась до 360 фандоматов.

Всего жители сдали более 800 тысяч бутылок и банок — это 18 тысяч килограммов пластика и алюминия, готовых к переработке. До конца года количество экопунктов «РТ-Инвест» в Подмосковье увеличат вдвое.

Бутылки и банки можно обменять на баллы и скидки, которые можно потратить на покупку продуктов и оплату услуг. Партнерами «РТ-Инвест» стали сеть магазинов «Вкусвилл» и сервис UDS. Баллы можно использовать не только в Подмосковье, но и по всей России.

Всего программой лояльности уже воспользовались более семи тысяч человек. Самыми активными оказались жители Балашихи — они сдали три тонны тары, Королева — более двух тонн, Красногорска — две тонны, Мытищ — 1,8 тонн и Химок — 1,5 тонн.

Фандоматы расположены в самых доступных местах: торговых центрах, парках, МФЦ, школах и спортивных центрах. В рамках реализации проекта «РТ-Инвест» создал собственное производство устройств в подмосковном Климовске. Сейчас компания разрабатывает две новых модели — уличные и внутренние фандоматы с большим экраном. При производстве экопунктов используются российские технические решения и комплектующие, степень локализации производства превысила 80%.

Переработанные алюминиевые банки чаще всего становятся сырьем для производства новой тары для напитков, столовых приборов или автомобильных деталей. Из полимерных фракций производят синтетические ткани, утеплители и новые пластиковые товары народного потребления.

Максимальное извлечение вторичных ресурсов и их дальнейшая переработка в новые товары — один из главных принципов устойчивого развития. «РТ-Инвест» создает комплексную систему обращения с отходами для достижения «нулевого» захоронения.