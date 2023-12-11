Подмосковье 11 декабря 2023, 23:44 Более 350 человек поучаствовали в форуме для проектировщиков от Мособлархитектуры Мособлархитектура

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В Центральном доме архитектора прошел седьмой форум проектировщиков Московской области с участием главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой, министра культуры и туризма Василия Кузнецова и экспертов. В мероприятии поучаствовали 350 человек.

«Первую часть мы посвятили практическим вопросам и разбору ошибок при разработке градостроительных концепций, подготовке мастер-планов и разработке проектов межевания и проектов планировки территории для СНТ. Эта комплексная работа дает возможность проектировщикам и застройщикам на старте избежать ошибок», — рассказала Кузьмина.

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Кузнецов в своем докладе затронул тему важности ранней проработки проекта.

«В этом году мы приступили к реализации стратегии развития культурного-туристического комплекса Московской области. Она основана на раскрытии потенциала объектов и целых территорий через культурные коды. Мы провели большую аналитическую работу и предложили карту культурных кодов с разбивкой по значению (от регионального до международного) для каждого нашего городского округа», — пояснил Кузнецов.

На форуме архитектор и руководитель бюро «Студия 44» Никита Явейн презентовал проект Центра промышленного прогресса в Выксе Нижегородской области. Там находится один из старейших металлургических заводов. На его территории есть постройки инженера Владимира Шухова. Явейн планирует обустроить на объекте музейных комплекс.

Также издание «Проект Россия» представило исследование «Московская область. От точечной застройки к комплексному полицентричному развитию». Его авторы проследили архитектурно-градостроительную политику Подмосковья.

Форум проектировщиков прошел 8 декабря в Центральном доме архитектора. Методические материалы форума можно найти по ссылке.

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