Подмосковье 20 января 2023, 17:17 Более 350 человек переедут из аварийного жилья в Шатуре к концу года

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Подготовительные работы к строительству дома на улице Свердлова начались в Рошале городского округа Шатура. В новое здание переедут жители аварийного фонда. Всего к концу года расселят 135 жилых помещений общей площадью более 5,5 тысячи квадратных метров.

«Подрядчик ООО „Стройкомлекс“ уже приступил к подготовительным работам на участке, выделенном под жилой дом. Строители проводят планировку территории, ведется установка ограждения, устройство подъездных путей», — говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

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В пятиэтажный дом переедут 353 человека из 20 домов, расположенных в Рошале, а также поселках Бакшеево и Пустоши. Аварийные здания находятся по адресам: улица Центральная, дом № 2, № 14, № 18/5, улица Заводская, дом № 3 и улица Вокзальная, дом № 6.

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