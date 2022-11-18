Подмосковье 18 ноября 2022, 10:28 Более 350 бюджетных мест по нацпроекту «Демография» появилось в частном детском саду Балашихи

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В частном детском саду «Фунтик» на проспекте Ленина в Балашихе раньше было всего 40 воспитанников. После присоединения к нацпроекту «Демография» бюджетных мест в саду стало 360.

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Детский сад получил медицинскую лицензию и современное оборудование для обучения. Там есть своя кухня, а также соляная пещера, скаладром и множество интересных секций. По словам родителей, в садик малыши всегда идут с удовольствием.

«Оснащение у нас супертехнологическое. У нас есть академия наук, сенсорная песочница, робототехника, планшеты для детей. Там дети, действительно, конструируют, программируют уже с раннего возраста», - рассказала директор ДОЧУ детский сад «Фунтик» Светлана Белоглазова.

Для обеспечения безопасности воспитанников установлены камеры видеонаблюдения. Сад охраняет Росгвардия, на входе — пост охраны.

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