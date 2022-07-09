Более 350 активистов стали участниками образовательного форума «Волонтеров Подмосковья»

Ежегодный образовательный воркшоп для активистов движения «Волонтеры Подмосковья» собрал более 350 участников. В программе были тимбилдинги и тренинговые сессии на тему восстановления эмоциональных ресурсов и правильного распределения времени.

Участники волонтерских и молодежных объединений обсудили возможности самостоятельной реализации обучающих форматов внутри своего движения. На открытой встрече в рамках форума все участники поделились своими взглядами относительно дальнейшего развития движения волонтеров в Московской области.

Организовать форум помогло Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Глава министерства Екатерина Швелидзе отметила, что все, кто связывает свою жизнь с волонтерской работой, очень отзывчивые и неравнодушные к чужим проблемам.

«Успехи наших ребят отмечают на самом высоком уровне, чем, конечно, мы очень гордимся. Благодарят за добрые дела, за включенность и ответственность. Чтобы уровень нашей работы всегда оставался высоким, мы приглашаем профессионалов, топовых спикеров из самых разных сфер, чтобы они делились своим опытом и передавали знания нашим активистам», — сказала она.

По словам руководителя регионального ресурсного центра «Волонтеров Подмосковья» городского округа Химки Марии Березеско, такие встречи очень нужны волонтерам. Они погружают в тесное взаимодействие, позволяют ребятам делиться эмоциями, мнениями.

«Это как раз то, что позволяет сплотить команду „Волонтеров Подмосковья“», — добавила Березеско.

Всем участникам форума передали открытки с обращением от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава региона лично подписал их, поблагодарив всех за активное участие в акции «Доброе дело». Из Подмосковья в Донбасс отправили уже более 2,2 тысячи тонн гуманитарной помощи, в том числе почти 900 тонн в рамках акции «Доброе дело». Сбор продолжается и сейчас, все подробности есть на сайте volontermo.ru.