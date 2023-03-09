Подмосковье 09 марта 2023, 13:43 Более 3,5 тысячи заявок на газификацию поступило в «Мособлгаз» с начала года

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С начала 2023 года в «Мособлгаз» поступило более 3,5 тысячи заявок на подключение газа. Сотрудники организации успели проложить порядка 10 тысяч километров газопроводов технологического присоединения.

Чаще других в компанию обращаются предприниматели Подмосковья, чтобы газифицировать производства, подключить газ в промышленных помещениях и офисах. Доступные для этой услуги районы можно посмотреть на карте портала технологического присоединения.

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Для газификации коммерческой организации следует отправить заявку в личном кабинете клиента, через портал технологического присоединения или в офисе «Мособлгаза». Далее следует подписать договор на оказание услуг, это можно сделать также онлайн. После этого специалисты проложат сети.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что владельцы бизнеса могут узнать все о возможностях подключения к электричеству, газу и не только на инвестиционном портале.

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