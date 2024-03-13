Подмосковье 13 марта 2024, 16:47 Более 3,5 тысячи школьников Подмосковья написали региональные диагностические работы по физике Министерство образования МО

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Более 3,5 тысячи обучающихся десятых классов с углубленным изучением физики в Подмосковье написали региональные диагностические работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

Диагностические работы провели для повышения качества общего образования в регионе. С ее помощью определяют уровень освоения предмета, а по результатам выполнения дают рекомендации ученикам, которые позволят убрать «пробелы» в знаниях.

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В работы по физике вошли 18 заданий разного уровня сложности от базового до повышенного. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за работу — 30. Чтобы работа считалась успешно выполненной, необходимо набрать 13 баллов. Результаты станут известны не позднее 19 марта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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