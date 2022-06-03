Более 3,5 тысячи самозахватов земельных участков выявили в Подмосковье с начала года

Земельные инспекторы выявили 3,5 тысячи случаев самозахвата участков в Подмосковье. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

С начала 2022 года земельные инспекторы успели изучить 111, 5 тысячи земельных участков. Часть из них — а именно пять тысяч — осмотрели на предмет самозахвата. В итоге инспекторы выявили самовольное занятие подтвердилось на 3,5 тысячи участков.

«Задача инспекторов заключается в сравнении фактических границ участков и тех, которые указаны в ЕГРН. Чтобы устранить нарушения, необходимо освободить участок либо, если земля не в частной собственности и нет никаких ограничений, то ее можно перераспределить», — рассказала Адигамова.

Она отметила, что жители Подмосковья могут решить эту проблему с помощью услуги «Перераспределение земельных участков». По ее словам, с начала года этой функцией воспользовались 85 граждан. Также Адигамова рассказала, что свыше трех тысяч правообладателей должны получить уведомления о перераспределении участков.

На данный момент сотрудники земельного контроля успели выполнить 71% от общего годового плана. Им предстоит осмотреть еще 76 тысяч земельных участков.