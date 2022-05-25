Более 3,5 тысячи ребят приняли участие в слете-соревновании «Школа безопасности» в Подольске

Финальный этап областного слета-соревнования всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» проходит в Подольске. В региональных соревнованиях приняли участие более 3,5 тысячи учащихся школ в возрасте от 11 до 17 лет.

Это сильнейшие команды Московской области: старшая возрастная группа — из городских округов Химки, Подольск, Чехов, Дмитров, Богородский, Люберцы, Одинцово, Щелково; младшая — из Подольска, Химок, Чехова, Богородского округа, Люберец, Коломны, Серпухова и других.

«Мероприятие большое и значимое для Московской области, поэтому мы, конечно, не можем остаться в стороне. Помогают в оргвопросах активисты движения „Волонтеры Подмосковья“. К работе активно подключены и добровольцы регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые выступают в качестве судей на этапах», — отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Уже прошли состязания в пожарной эстафете и КСУ (подтягивание и поднимание ног к перекладине — у юношей, сгибание туловища из положения лежа на спине — у девушек), состоялись конкурсы стенгазет на тему «90 лет гражданской обороне» и плакатов «Должен знать каждый, что делать при получении сигнала гражданской обороны „Внимание всем“ и сигналов о чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера».

«Соревнования являются своеобразным итогом подготовки детей по предметам ОБЖ и БЖД. Ребята показывают свои навыки, которые они получили в школе, а также в секциях и кружках дополнительного образования. Во время таких занятий вырабатывается мышечная память», — сказал начальник отдела подготовки населения Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Московской области Вадим Лихачев.

Финал регионального этапа впервые проходил на территории Подольска. Организаторами соревнований являются московское областное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», Министерство образования Подмосковья, ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области.

По итогам соревнований в Подольске выберут лучшие команды, которые представят Московскую область на межрегиональном слете-соревновании «Школы безопасности». А победители в ЦФО отправятся на всероссийский финал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать процесс сдачи ЕГЭ и ОГЭ в регионе на высшем уровне.