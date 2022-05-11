Одной из мер для развития экономики Подмосковья стало снижение контроля и уменьшение проверок для бизнеса. Об этом во время заседания регионального правительства заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Второй блок мы назвали „Государство для бизнеса“. Его смысл — снизить бремя проверок и контроля, с одной стороны, а с другой — открыть доступ к цифровым сервисам и госуслугам. В Подмосковье уже отменено 3,5 тысячи плановых и внеплановых проверок. Там, где от проверок отказываться нельзя, мы меняем их формат», — сообщил Воробьев.

Он уточнил, что в электронный формат полностью переведено взаимодействие между бизнесом и тремя надзорными органами: Госстройнадзором, МТДИ и Минэкологии. С 15 июня так же будут работать все 10 надзорных ведомств региона.

«Кроме того, у нас 75% всех услуг для бизнеса доступны в „цифре“. И все 11 субсидий: оборудование, первый взнос по лизингу, продвижение на маркетплейсах и так далее», — добавил губернатор.

По его словам, все можно легко оформить на региональном портале госуслуг.