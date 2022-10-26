Более 3,5 тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 19:58 Более 3,5 тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

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В Дубне только за последний год по региональной программе «Мой подъезд» отремонтировали девять подъездов. Внешний облик парадных в городе изменился просто моментально, там заменили окна, покрасили стены, восстановили полы, в некоторых местах обновили еще и перила.

Будущий вид подъездов в собственных домах жители смогли частично выбирать самостоятельно. Они тоже принимали участие в выборе оформления подъездов. В целом в Подмосковье сейчас более 147 тысяч подъездов. Ремонтные работы проводятся в них еще с 2016 года. Перемены уже успели коснуться ежедневной жизни примерно 2,8 миллиона жителей региона.

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«Более 3,5 тысяч подъездов отремонтировано в Подмосковье в текущем году. Жители принимают активное участие в реализации программы, определяют цвета стен, дизайн. Каждый из них хочет по возвращении домой видеть чистый подъезд. Все этапы работ проходят под внимательным контролем сотрудников нашего технадзора», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Работы оцениваются силами ГБУ МО «УТНКР». Специалисты этой организации занимаются решением всех текущих вопросов, которые возникают в ходе проведения работ. Удается решить все возникающие задачи.