Более 3,5 тысячи пациентов получили консультацию кардиологов в подмосковной скорой за месяц

На Московской областной станции скорой помощи для пациентов работает кардиопульт. С его помощью медики могут отправлять ЭКГ пациентов врачам-кардиологам. За месяц консультации получили свыше 3,5 тысячи человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Консультационные центр для пациентов с проблемами сердца работает на областной станции скорой помощи. Бригады медиков с помощью кардиопульта онлайн передают ЭКГ врачу-кардиологу. Он расшифровывает ЭКГ пациента и дает оценку его состоянию. Благодаря помощи врачей бригада точнее может установить диагноз и принять решение о необходимости госпитализации.

«Кардиопульт работает в круглосуточном режиме и позволяет бригадам оперативно поставить диагноз и принять решение о госпитализации. За месяц врачи-кардиологи провели более 3,5 тысячи консультаций. Это особенно важно для пациентов с подозрением на инфаркт, когда больного необходимо в кратчайшие сроки доставить в стационар», — отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Центр удалось открыть благодаря покупке новых автомобилей с электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. В этом году областная скорая получила 167 таких машин. До конца года медикам предоставят еще 150 автомобилей с электрокардиографами.