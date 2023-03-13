Подмосковье 13 марта 2023, 13:56 Более 35 тысяч жителей Подмосковья получили сведения о земельных участках с помощью Telegram-бота

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Виртуальный помощник в Telegram, позволяющий в онлайн режиме получать сведения о земельных участках, находящихся в собственности Московской области, работает уже восемь месяцев. За это время услугами бота воспользовались более 35 тысяч человек.

«Виртуальный помощник дает информацию о местоположении участка, его категории, площади и виде разрешенного использования. Это основные характеристики, которые важно и нужно знать перед покупкой или перед тем, как граждане собираются взять участок в аренду», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Услугами чат-бота можно воспользоваться по ссылке: @infoOfPropertyMRBot. Чтобы узнать информацию об участке, следует ввести кадастровый номер, по которому необходимо произвести расчет «прирезки», а также желаемую площадь будущей территории. Получить кадастровый номер можно в публичной кадастровой карте на сайте.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что уже 400 земельных участков выдали медикам в новых подмосковных поселках для врачей. Он подчеркнул, что это очень востребованная мера поддержки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».