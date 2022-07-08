Более 35 тысяч вопросов жителей Подмосковья на портале «Добродел» решили в июне

В июне текущего года удалось решить больше 35 тысяч вопросов, которые поступали от жителей Московской области на портал «Добродел». Работой по ним занималось Главное управление содержания территорий Подмосковья. Принимали меры в очень многих сферах. Например, по расчистке дворов, по уходу за контейнерными площадками, просто по уборке мусора и по неправильной парковке, например, прямо возле зеленых насаждений.

Львиная доля устраненных замечаний — в разделе «Дворовые территории». Удалось устранить сразу 13,4 тысячи нарушений в содержании дворов Московской области. Второе место по частоте обращений стабильно занимает уборка мусора. Потом следуют контейнерные площадки, на которых массово наводили чистоту.

«Особая благодарность неравнодушным пользователям приложения „Народный инспектор“, которые помогли выявить и привлечь к административной ответственности 4,1 тысячи автолюбителей, паркующихся на газонах и участках с зелеными насаждениями. Инспекторы ГУСТ оперативно реагируют на все сигналы жителей, ни одно обращение не остается без конкретного решения», — пояснила руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

В целом на портал «Добродел» поступило 40 273 обращения, которые относятся к полномочиям ГУСТ. По словам Светланы Аиповой, 2132 обращения находятся сейчас в работе, то есть определяется адрес нарушения, собственник территории, ответственная за устранение нарушения организация. «Отмечу, что в работе с администрациями городских округов достигнут такой уровень взаимодействия, что практически не бывает просроченной реакции на обращение жителя», — подытожила она.