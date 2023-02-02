Подмосковье 02 февраля 2023, 13:06 Более 35 тысяч школьников Подмосковья подали заявки на ЕГЭ и ОГЭ через «Госуслуги»

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Более 35 тысяч заявок на участие в едином и основном государственных экзаменах подали школьники Подмосковья на портале «Госуслуги».

«Заявки на участие в ЕГЭ через региональный портал госуслуг принимались включительно до 1 февраля», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Она также подчеркнула, что сейчас подать заявление на сдачу ЕГЭ можно только через государственную экзаменационную комиссию Подмосковья. Кроме того, тем, кто не зарегистрировался до 1 февраля, необходимо документально подтвердить уважительную причину.

В этом году более 122 тысяч учащихся девятых и 11-х классов Московской области будут сдавать выпускные экзамены. Девятиклассники могут зарегистрироваться на ОГЭ до 1 марта 2023 года в разделе «Запись на единый государственный экзамен и основной государственный экзамен». Оформить заявление могут школьники в возрасте 14 лет и старше, а также их родители или законные представители.

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