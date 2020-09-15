Более 35 тысяч масок купили пассажиры в подмосковных автобусах с мая

«Свыше 35 тысяч медицинских масок приобрели пассажиры в автобусах Мострансавто с начала масочного режима. Суммарно за осенний период жители и гости региона приобрели более 500 изделий», — пишет сайт министерства.

Чаще всего люди платили за маски бесконтактно — картами или гаджетами: 21 тысяча покупок. На втором месте по популярности оказалась карта «Стрелка». С ее помощью пассажиры купили более 13 тысяч масок.

Ситуация с коронавирусом стала стабилизироваться в регионе в июне. Власти решили снять жесткие ограничения, однако масочный режим в местах скопления людей действует до сих пор. Весь подмосковный транспорт и объекты инфраструктуры продолжают дезинфицировать.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 151 случай COVID-19. За все время пандемии медики обнаружили 70 658 случаев заражения коронавирусом.