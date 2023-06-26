Подмосковье 26 июня 2023, 14:17 Более 35 тысяч доноров сдали кровь в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Свыше 35,5 тысячи человек стали донорами крови и ее компонентов в Подмосковье с начала года. Это почти на тысячу больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Донорская кровь и ее компоненты требуются для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей, новорожденным с различными патологиями и другим. Головным учреждением Службы крови в Подмосковье является Московский областной центр крови.

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Московский областной центр крови принимает доноров в любой день недели с 08:00 до 14:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регион привлекают новых врачей. Для медиков действуют специальные льготы и меры поддержки.

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