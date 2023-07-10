Подмосковье 10 июля 2023, 11:08 Более 35 тысяч человек посетили обновленные парки в Раменском и Ступине в выходные Министерство благоустройства Московской области

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В минувшие выходные в Подмосковье открылось два обновленных парка — в Раменском и Ступине. В Министерстве благоустройства Московской области заявили, что в общей сложности их посетили более 35 тысяч человек.

«Мы открываем новые парки и скверы и благоустраиваем уже существующие. Так, в минувшие выходные мы открыли сразу два больших парка — парк усадьбы Борисоглебское в Раменском и парк Островского в Ступине», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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Торжественное открытие парка у озера Борисоглебское в Раменском состоялось в субботу. На мероприятие пришли более 15 тысяч человек. Благоустройство территории проводили с октября 2021 года. В парке проложили пешеходные дорожки, установили два амфитеатра, построили смотровую площадку, скейт-парк, спортивные площадки и воркаут. Кроме того, для детей установили веревочный парк.

В воскресенье прошло открытие парка в Ступине. На территории установили два фонтана на главной аллее, новую сцену, пешеходные дорожки и отдельную велодорожку, а также скейт-парк, памп-трек и игровые площадки для детей разных возрастов. Кроме того, в парке запустили работу девять аттракционов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе откроют более 180 парков.

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