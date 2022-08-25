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    25 августа 2022, 04:29

    Более 35 подъездов отремонтировали в городском округе Солнечногорск за лето

    Сорок подъездов отремонтировали в городском округе Солнечногорск

    Екатерина Демидова, Юлия Шелковенко

    Работники коммунальных служб за лето отремонтировали 37 подъездов в деревне Миронцево: в домах покрасили стены, установили пластиковые окна и радиаторы. Еще три подъезда преобразятся в ближайшее время, рассказал «360» начальник Управления ЖКХ администрации городского округа Солнечногорск Алексей Савичев.

    Более 35 подъездов отремонтировали в городском округе Солнечногорск за лето

    «Это ремонт входной группы, замена тамбурных дверей, установка пластиковых окон, покраска стен, установка новых почтовых ящиков, новых информационных досок. Естественно, все провода и слаботочки должны быть уложены в короба. Новые светильники, все по-новому должно быть», — поделился Савичев.

    Жители Миронцево довольны качеством ремонта. Наталья Мазуренко поблагодарила администрацию города и управляющую компанию за работу. По ее словам, даже при вселении в этот дома не было такого приятного ощущения, как сейчас.

    Ожидается, что подъезды полностью приведут в порядок до 1 сентября.

    Всего ремонт проведут в 40 подъездах: 37 уже готовы, еще в трех работы почти завершены. Коммунальщики выбирали подъезды для ремонта с помощью обращений в соцсетях и на портале «Добродел», а также учитывали заявки от жильцов.