Более 35 подъездов отремонтировали в городском округе Солнечногорск за лето

Работники коммунальных служб за лето отремонтировали 37 подъездов в деревне Миронцево: в домах покрасили стены, установили пластиковые окна и радиаторы. Еще три подъезда преобразятся в ближайшее время, рассказал «360» начальник Управления ЖКХ администрации городского округа Солнечногорск Алексей Савичев.

«Это ремонт входной группы, замена тамбурных дверей, установка пластиковых окон, покраска стен, установка новых почтовых ящиков, новых информационных досок. Естественно, все провода и слаботочки должны быть уложены в короба. Новые светильники, все по-новому должно быть», — поделился Савичев.

Жители Миронцево довольны качеством ремонта. Наталья Мазуренко поблагодарила администрацию города и управляющую компанию за работу. По ее словам, даже при вселении в этот дома не было такого приятного ощущения, как сейчас.

Ожидается, что подъезды полностью приведут в порядок до 1 сентября.

Всего ремонт проведут в 40 подъездах: 37 уже готовы, еще в трех работы почти завершены. Коммунальщики выбирали подъезды для ремонта с помощью обращений в соцсетях и на портале «Добродел», а также учитывали заявки от жильцов.