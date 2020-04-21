Более 35 новых мусоровозов пополнят автопарк регионального оператора в Подмосковье

37 новых мусоровозов на общую сумму 177 миллионов рублей пополнят автопарк группы компаний «ЭкоЛайф» — генерального перевозчика подмосковного регоператора «РТ-Инвест». Техника будет работать в Рузском, Сергиево-Посадском и Каширском кластерах Московской области.

«Сегодня в Московской области отходы вывозят 913 современных мусоровозов. 118 из них для вывоза сухих отходов и 795 — для смешанных. Весь специализированный автопарк брендирован по системе „два бака“ и оборудован автоматизированной системой „АИС — Отходы“, которая позволяет отслеживать маршрут, график работы, контролировать транспортируемые отходы в системе онлайн», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

10 машин уже введены на маршруты. Усиление автопарка в условиях возросших нагрузок на регоператора в период самоизоляции жителей позволит обеспечить качественное и своевременное выполнение услуги по вывозу твердых коммунальных отходов.

Каждый мусоровоз сегодня отправляется в пункт сортировки, в дальнейшем — на современные комплексы по переработке отходов. На сегодняшний день на территории региона в эксплуатацию введены 7 современных комплексов по переработке отходов, 5 из них работают на полную мощность.

Благодаря активному участию жителей в раздельном сборе отходов, в том числе и в период самоизоляции, уже более 1,5 миллиона тонн коммунальных отходов было отправлено на вторичную переработку, а не захоронено на полигонах. До конца года этот показатель может составить около 3 млн тонн с учетом объема 2019 года.