Подмосковье 27 февраля 2024, 23:51 Более 35 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Коломне до конца года ФКР

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Встреча руководителей Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области прошла в Коломне. В мероприятии приняли участие представители ассоциации советов МКД, администрация и подрядная организации «Стройразвитие».

В ходе встречи обсудили вопросы разработки краткосрочных планов капитального ремонта домов. Одним из главных проблемных вопросов во время проведения капитального ремонта МКД является доступ строительных бригад в жилые помещения собственников, в случае необходимости замены инженерных коммуникаций.

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В 2024 году в городском округе Коломна специалисты проведут капитальный ремонт 95 объектов в 35 МКД. Работы включают в себя реставрацию кровель в 17 домах, ремонт фасадов в 14 домах, а также замену девяти лифтов в четырех многоквартирных зданиях.

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