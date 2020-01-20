Лучше предотвратить, чем лечить. Более 3,5 млн жителей Подмосковья прошли вакцинацию против гриппа в 2019 году

В 2019 году в Московской области участниками прививочной кампании против гриппа стали более 3,5 миллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

В прошлом году в Подмосковье вакцинацию против гриппа прошли свыше 3,5 миллиона человек: более 2,5 миллиона взрослых и около 980 тысяч детей.

«Для удобства жителей в минувшем году мы продлили прививочную кампанию против гриппа: сделать прививку можно было до конца года. В популярных общественных местах — вблизи торговых центров и железнодорожных станций — работали мобильные комплексы, в них вакцинацию прошли более 40 тысяч человек. Кроме того, мы впервые использовали современную, четырехвалентную вакцину против гриппа „Ультрикс“, которая действует сразу против четырех штаммов вируса», — сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

На данный момент вакцинация — единственный надежный способ защититься от гриппа и его последствий. Грипп опасен не столько течением заболевания, сколько развитием опасных осложнений. Поэтому главная задача ежегодной вакцинации — снижение заболеваемости населения. Благодаря прививке организм формирует иммунитет к вирусной инфекции.

В 2019 году в Подмосковье в рамках осенней прививочной кампании на территории области развернули мобильные комплексы вакцинации. Благодаря этому сделать прививку против гриппа было гораздо удобнее. Кроме того, мобильные центры вакцинации оборудовали и для других процедур. Там можно было проверить давление или уровень сахара и даже сделать ЭКГ.