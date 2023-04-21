Подмосковье 21 апреля 2023, 10:50 Более 35 литров крови собрали на донорской акции в Пушкино

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Донорская акция прошла в Пушкино. Участие в ней приняли более 70 человек, за несколько часов было собрано свыше 35 литров крови.

Вместе с жителями в донорской акции поучаствовал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Он сдает кровь каждые полгода.

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«Каждый сам определяет свои жизненные принципы, по которым он живет и как участвует в жизни общества. Поэтому это индивидуальное дело каждого», — сказал Максим Красноцветов.

Донорская кровь и ее компоненты ежедневно нужны пациентам с тяжелыми заболеваниями, среди которых много детей и женщин в послеродовом периоде.

«Берется 450 миллилитров цельной крови и 20 миллилитров на обследование на две пробирки. В общей сложности — 470 миллилитров», — рассказала заведующая отделением трансфузиологии Московской областной больницы имени Розанова Дурсун Ниязова.

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