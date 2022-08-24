Более 3,5 километра ЛЭП заменили в Ступине

Работы по замене изношенного и голого провода проводились на линиях электропередачи, расположенных в Ступине, на улице Пятой, Облепиховой и Чехова. Эти ЛЭП обеспечивают электроэнергией более 60 домов.

В дополнение к запланированным ремонтам энергетики отработали обращения жителей с улиц Четвертой и Топольной — они жаловались на низкое напряжение в сетях. Были выполнены мероприятия по распределению нагрузки на линии, что позволило улучшить качество электроснабжения.

Также специалистам Ступинского производственного отделения «Мособлэнерго» удалось повысить надежность и качество электроснабжения потребителей на улице Лесной в Ступине (порядка 50 абонентов) и в селе Хатунь (на переулках Сосенки и Залужном). На воздушных линиях заменили провода на нескольких участках.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что до 1 сентября 2022 года будут заменены провода на высоковольтных линиях улиц Клубной, Взлетной, Есенина и Колхозной.

Улучшение надежности электроснабжения потребителей «Мособлэнерго» проводится в 21 округе Подмосковья. Здесь было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. В 2022 году компания заменит 554 опоры, отремонтирует 70 и построит 26 новых трансформаторных подстанций, построит более 30 километров воздушных и кабельных линий электропередачи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и глава «Россетей» обсудили развитие электросетей Подмосковья. Они встретились на ПМЭФ-22.