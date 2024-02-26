Подмосковье 26 февраля 2024, 13:17 Более 35 бюджетных соцобъектов начнут строить в Подмосковье после завершения проектировки Unsplash

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Более 35 социальных объектов, включая школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта, находятся на этапе проектирования на сегодняшний день в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.

В частности, в Одинцовском городском округе в настоящее время проектируется поликлиника в ЖК «Гусарская баллада» с возможностью принимать до 500 человек за смену, а также здание студенческого общежития на улице Новоспортивная.

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В Котельниках в микрорайоне Опытное поле идет проектирование воспитательно-образовательного комплекса, включающего школу на 2,1 тысячи учеников и детский сад на 350 мест.

В Королеве на стадии проектирования находится современная поликлиника смешанного типа на улице Циолковского, которая сможет обслуживать до одной тысячи пациентов за смену. Кроме того, планируется реконструкция со строительством нового учебного корпуса МБОУ «Средняя образовательная школа № 1» на улице Октябрьская.

В Клине на этапе проектирования находится реконструкция МАУ «Клинская спортивная школа олимпийского резерва» на улице Чайковского, д. 14.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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