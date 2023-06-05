Подмосковье 05 июня 2023, 23:43 Более 340 сотрудников администраций проверили соблюдение ПДД в Подмосковье на выходных Минтранс Подмосковья

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В прошлые выходные более 340 сотрудников администрации округов Московской области вместе с волонтерами проверили соблюдение правил дорожного движения. Они дежурили в более чем 190 местах притяжения, 67 садовых товариществ и 37 зон массового отдыха.

«Дежурные раздавали информационные материалы с правилами дорожного движения, чтобы привлечь внимание взрослых и детей и призывать соблюдать правила», — сообщили в минтрансе региона.

Госавтоинспекция Московской области провела в 48 округах профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», «Детское кресло», «Предупреждение нарушений», «Пешеходный переход» и «СИМ».

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