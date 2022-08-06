Более 340 поливочных машин вывели на трассы Подмосковья из-за жары

Свыше 340 специальных поливочных машин вывели на трассы в Московской области для аэрации воздуха и полива дорожного полотна. Их работа должна снизить температуру асфальтобетонного покрытия, рассказали в региональном Минтрансе.

В министерстве уточнили, что аэрацию проводят и на региональных, и на муниципальных дорогах. Чтобы не мешать движению автомобилистов, поливку дорог проводят с 11:00 до 16:00.

«В пиковую температуру, свыше +30 градусов, на дорогах Подмосковья проводят работы по аэрации воздуха, что позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он уточнил, что в течение субботы работы проведут на более чем шести тысячах километров муниципальных и региональных дорог в 323 городах и населенных пунктах региона.

Аэрация помогает устранять пыль, что улучшает санитарное состояние улично-дорожной сети. Помимо этого, дополнительное увлажнение способствует охлаждению асфальта. Таким образом снижается вероятность деформации из-за длительного воздействия солнечных лучей, добавили в Минтрансе.

Специалисты ведомства призвали водителей быть аккуратными и по возможности отказаться от поездок в пиковые солнечные часы.