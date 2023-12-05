Подмосковье 05 декабря 2023, 18:36 Более 3,4 тысячи собак зарегистрировали в Подмосковье за 3 месяца Unsplash

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Закон о регистрации домашних животных действует в Подмосковье с 1 сентября. За это время хозяева зарегистрировали свыше 3,4 тысячи собак.

Председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян заявил, что регистрация для собак обязательна, для остальных животных — по желанию.

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«На сегодняшний день штрафов за отсутствие регистрации не предусмотрено, тем не менее мы видим, что многие владельцы питомцев проявили сознательность. Те, кто зарегистрировал собаку, отмечают, что у процедуры есть большой плюс — это возможность найти питомца в случае его пропажи», — добавил Керселян.

Оформить животного законно можно на региональном портале госуслуг. Сервис «Регистрация домашних животных» доступен в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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