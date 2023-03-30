Подмосковье 30 марта 2023, 13:15 Более 3,4 тысячи семей Одинцова получили ключи от новых квартир по проекту «Одинград» ГК «Инград»

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Более 3,4 тысячи семей Одинцова получили ключи от новых квартир в рамках масштабного проекта «Одинград». Он включает в себя три жилых квартала.

Группа компаний «Инград» завершает заселение построенных многоквартирных домов. Так, в квартале «Лесной» ключи от жилья получили более тысячи человек, в квартале «Семейный» — еще 2,04 тысячи. В квартиры квартала «Центральный» заселились 376 жителей.

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В квартале «Лесной» на улице Маршала Бирюзова заселены все пять корпусов проекта, а в квартале «Семейный» на улице Западной достроили семь из 11 корпусов. Сейчас идет активное строительство трех жилых домов.

На территории объектов возводится и социальная инфраструктура. В 2022 году началось строительство двух детских садов, которые будут рассчитаны в общей сложности на 300 мест. Также там построят школу на 1,1 тысячи мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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