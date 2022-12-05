05 декабря 2022, 21:12
Более 3,4 тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье в 2022 году
В Подмосковье отремонтировали свыше 3400 подъездов с начала года в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.
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«Общее количество подъездов в Московской области составляет более 147 тысяч. За истекшие шесть лет мы выполнили ремонт свыше 98,1 тысячи подъездов, и за это время перемены почувствовали почти три миллиона жителей региона», — сказал министр ЖКХ Антон Велиховский.
Он напомнил, что участие в программе добровольное и происходит по решению собственников жилья. Жителям предоставляется возможность осуществлять полный контроль за ходом реализации работ, принимать активное участие в ремонте и определять дизайн и концепцию подъезда.
В текущем году наибольшее количество подъездов отремонтировали в Пушкинском округе, Подольске, Балашихе и Одинцове.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Ремонтные работы
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