Подмосковье 05 декабря 2022, 21:12 Более 3,4 тысячи подъездов отремонтировали в Подмосковье в 2022 году

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В Подмосковье отремонтировали свыше 3400 подъездов с начала года в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.

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«Общее количество подъездов в Московской области составляет более 147 тысяч. За истекшие шесть лет мы выполнили ремонт свыше 98,1 тысячи подъездов, и за это время перемены почувствовали почти три миллиона жителей региона», — сказал министр ЖКХ Антон Велиховский.

Он напомнил, что участие в программе добровольное и происходит по решению собственников жилья. Жителям предоставляется возможность осуществлять полный контроль за ходом реализации работ, принимать активное участие в ремонте и определять дизайн и концепцию подъезда.

В текущем году наибольшее количество подъездов отремонтировали в Пушкинском округе, Подольске, Балашихе и Одинцове.

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