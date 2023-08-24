Подмосковье 24 августа 2023, 17:07 Более 34 тысяч вакансий в сфере производства и металлообработки появились в Подмосковье Фото: unsplash.com

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Жителям Московской области доступно свыше 34 тысяч вакансий в сфере производства и металлообработки на портале «Работа в России». Об этом рассказали в министерстве социального развития Подмосковья.

Крупные предприятия активно ищут токарей, фрезеровщиков, электросварщиков и шлифовщиков. Средняя зарплата специалистов составляет более 60 тысяч рублей в месяц.

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Также местные жители смогут пройти переобучение по проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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