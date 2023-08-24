24 августа 2023, 17:07
Более 34 тысяч вакансий в сфере производства и металлообработки появились в Подмосковье
Жителям Московской области доступно свыше 34 тысяч вакансий в сфере производства и металлообработки на портале «Работа в России». Об этом рассказали в министерстве социального развития Подмосковья.
Крупные предприятия активно ищут токарей, фрезеровщиков, электросварщиков и шлифовщиков. Средняя зарплата специалистов составляет более 60 тысяч рублей в месяц.
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Также местные жители смогут пройти переобучение по проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».
Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Работа
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