Более 34 тысяч метров теплосетей проверили к отопительному сезону в Подмосковье

Объекты топливно-энергетического комплекса Подмосковья активно готовят к предстоящему осенне-зимнему периоду.

«14 апреля 2022 года вышло распоряжение правительства региона „О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов“. Теплоэнергетики составили план подготовки к предстоящему отопительному сезону и сразу же приступили к работам, которые будут завершены к 15 сентября 2022 года», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Муниципальные комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей проверили состояние теплопроводов в городских округах Клин, Дмитровский, Химки и Долгопрудный. Всего протестировали восемь участков теплопроводов общей протяженностью 34404 метра.

Готовы к предстоящему отопительному сезону только семь из восьми участков. В Дмитровском городском округе на участке длиной семь километров обнаружили течь. После ремонта этот участок снова проверят на готовность к работе.

Остальные участки теплосетей успешно прошли гидравлические испытания — сети выдержали повышенное давление, что соответствует их готовности к работе в предстоящем осенне-зимнем периоде 2022–2023 года.