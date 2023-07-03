Подмосковье 03 июля 2023, 15:03 Более 34 миллионов человек побывали в парках Подмосковья за полгода Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Подмосковные парки посетили 34,6 миллиона человек с января по июнь — это на 6,5 миллиона больше, чем за такой же период прошлого года. Промежуточные итоги подвели в Министерстве благоустройства региона.

«Лето в самом разгаре, поэтому посещаемость парков заметно растет. Цифры говорят о том, что такие места отдыха пользуются большим спросом у местных жителей и гостей Подмосковья», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Реклама

Самым посещаемым в первом полугодии оказался парк «Пехорка» в Балашихе, где побывали более 1,6 миллиона человек. Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино посетили почти 1,2 миллиона гостей, а парк «Сестрорецкий» в Клину — более 754 тысяч.

Сейчас в Подмосковье работают 184 парка — это в семь раз больше, чем было девять лет назад. По программе губернатора Андрея Воробьева в этом году будут продолжены или завершены работы по обустройству еще нескольких зон отдыха на свежем воздухе. Всего в регионе будут благоустроены 50 таких территорий.