Более 33,5 тысячи животных привили во время выездов в Подмосковье с начала года

Ветеринарные специалисты Минсельхоза Московской области совершили около 600 выездов для проведения вакцинации животных против бешенства с начала 2021 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«С начала текущего года в Подмосковье проведено около 600 выездов бригад ветеринарных специалистов для вакцинации животных от бешенства. В них приняли участие порядка 200 ветврачей. Было привито более 33,5 тысячи голов животных, среди которых не только собаки и кошки, а также крупный и мелкий рогатый скот, другие восприимчивые животные», — рассказал Сергей Воскресенский.

Министр напомнил, что за 2020 год порядка 200 ветеринаров выезжали на вакцинацию животных более двух тысяч раз.

Сергей Воскресенский также отметил, что выездные бригады специалистов проводят вакцинацию животных против бешенства во всех населенных пунктах области, в том числе в садоводческих некоммерческих товариществах, дачных кооперативах и коттеджных поселках в соответствии с графиком. Распространяются информационные листовки о мерах профилактики бешенства.

Также можно сделать бесплатную вакцинацию животных от бешенства в лечебно-профилактических учреждениях и ветклиниках в течение всего года, уточнил министр.