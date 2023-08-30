30 августа 2023, 09:52
Более 330 переездов отремонтировали на МЖД с начала года
Железнодорожники отремонтировали 335 переездов на МЖД с начала января. Это 66% от запланированного на год объема.
В Минтрансе Подмосковья уточнили, что на четырех переездах провели капитальный ремонт — здесь полностью заменили устройства заграждения. Аналогичные работы продолжатся в сентябре и октябре на других объектах.
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До конца года еще 10 переездов на МЖД оборудуют автоматическими шлагбаумами. Они появятся на станциях Зеленый Бор, Ивантеевка, Фаустово и других. Три переезда в Подмосковье оборудуют постами для дежурных. Они появятся у платформ Ситенка и Шугарово Павелецкого направления, а также в районе поселка Михнево округа Ступино.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил подстроить автобусные маршруты под движение поездов в Подмосковье. В регионе запустят 175 автобусов, на которых жители смогут добираться до станций МЦД.
Дороги
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