Подмосковье 12 декабря 2022, 23:06 Более 330 объектов капитального строительства возвели в Подмосковье в 2022 году

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339 жилых и нежилых объектов достроили в Московской области в 2022 году. Лидерами по количеству построек стали городские округа Истра, Солнечногорск, Домодедово, Орехово-Зуево и Дмитров.

«В этих пяти городах завершено строительство 110 жилых домов. Также возведено 24 магазина и торговых центра, 14 производственно-складских помещений, 13 домов отдыха», — уточнил Министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Подведомственная Главгосстройнадзору организация «СтройЭксперт» в ходе осмотра зданий заключила, что все объекты соответствуют требованиям, установленным в разрешении на строительство и градостроительном плане земельного участка, а также требованиям энергетической эффективности и оснащенности домов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

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