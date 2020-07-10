Более 3,3 тысячи россиян отвезли на самоизояцию из подмосковных аэропортов в июле

В июле в подмосковные аэропорты из-за границы прилетело более 3,3 тысячи россиян. Всех их отвезли домой или в обсерваторы для прохождения двухнедельной самоизоляции.

Всех россиян, прилетающих в аэропорты Подмосковья, отправляют на самоизоляцию. Правительство региона организовало для всех перевозку до дома или до обсерватора. С начала апреля отвезли уже более 32 тысяч пассажиров, которые прилетели из 61 страны.

С начала июля их количество составило 3,3 тысячи человек. Больше всего россиян прилетело из США, Эквадора, Венесуэлы, Таджикистана и ОАЭ.

Для перевозки приезжих россиян используют почти 120 автобусов. Салоны дезинфицируют до и после каждого рейса. Водители соблюдают все санитарные нормы и работают в защитных костюмах, масках и перчатках.