Подмосковье 05 декабря 2023, 16:11 Более 33 тысяч выпускников напишут итоговое сочинение в Подмосковье 6 декабря медиасток.рф

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Итоговое сочинение, которое станет допуском к ЕГЭ, проведут в Подмосковье 6 декабря. Более 33 тысяч выпускников станут участниками мероприятия.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что каждому участнику отведут на сочинение 235 минут. Темы станут известны за 15 минут до начала. Можно выбрать один из разделов: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека».

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55 выпускников с ОВЗ напишут итоговое изложение, которое также является допуском к экзаменам. Для этого на базе школ откроют 299 пунктов.

Оценка за итоговое сочинение выставляется по системе «зачет» или «незачет». Участники смогут ознакомиться с результатами своих работ не позднее 20 декабря у себя в школе.

Если кто-то пропустил мероприятие по уважительной причине или получил «незачет», пересдать можно будет 7 февраля 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы-флагманы вывели обучение в Подмосковье на новый уровень.

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