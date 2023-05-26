Подмосковье 26 мая 2023, 16:37 Более 3 тысяч недочетов в содержании территорий выявили внештатные сотрудники ГУСТ с начала весны ГУСТ МО

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Внештатные инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области 3367 недочетов в округах региона с начала весны, сообщила пресс-служба ведомства. В настоящее время в ГУСТ неофициально работают 292 сотрудника.

«Активнее всего этой весной проявили себя добровольцы из Богородского округа — там выявили 1127 дефектов, 766 из которых успешно устранены. Инициативные граждане из Балашихи, Серпухова и Подольска также энергично следили за чистотой своих муниципалитетов, обнаружив 543, 373 и 330 замечаний, из которых 357, 348 и 302 оперативно исправлены. Устранение остальных под контролем», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Также глава ГУСТ добавила, что стать внештатным инспектором могут совершеннолетние граждане Российской Федерации после прохождения собеседования и обучения. Сотрудники получают удостоверение и доступ в профильное мобильное приложение для автоматического фиксирования дефектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей за участие в опросе о главных изменениях в Подмосковье. Предварительные результаты уже известны.

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